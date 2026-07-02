Более 8,5 млн сеянцев высадили за весну в Нижегородской области

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что все плановые показатели выполнены со средним результатом в 105%. Хвойный посадочный материал был выращен в Семеновском спецсемлесхозе. Всего в текущем году лесовосстановление в регионе запланировано на площади 14 442 га, и сейчас лесопользователи уже приступили к агротехническому уходу за культурами на площади более 32 тысяч га.