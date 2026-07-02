Более 8,5 млн сеянцев высадили за весну в Нижегородской области

На землях лесного фонда Нижегородской области завершился весенний лесокультурный сезон. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за этот период было высажено более 8,5 миллиона сеянцев ели и сосны на общей площади 2 890 га, включая 860 га с закрытой корневой системой.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев отметил, что все плановые показатели выполнены со средним результатом в 105%. Хвойный посадочный материал был выращен в Семеновском спецсемлесхозе. Всего в текущем году лесовосстановление в регионе запланировано на площади 14 442 га, и сейчас лесопользователи уже приступили к агротехническому уходу за культурами на площади более 32 тысяч га.
Мероприятия осуществляются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать новый масштабный нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену нацпроекту «Экология».
Ранее сообщалось, что еще 347 млн рублей выделят на расширение Ново-Стригинского кладбища.