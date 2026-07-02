Российский омбудсмен Яна Лантратова совместно с Международным комитетом Красного Креста (МККК) нашла в плену на Украине свыше 1,7 тысячи бойцов, более тысячи из них уже вернулись на родину.
2 июля уполномоченный по правам человека в России провела встречу с президентом МККК Мирьяной Сполярич, в ходе которой обсуждались совместные шаги по установлению местонахождения пропавших.
— По состоянию на текущий год поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц, — добавили в пресс-службе Лантратовой.
30 июня родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины вышли на митинги. Люди утверждают, что власти в Киеве просто забыли о бойцах.
До этого глава Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что за все время с украинской территории удалось вернуть 171 жителя региона, судьба 320 человек все еще остается неизвестной.
Кроме того, 26 июня Москва и Киев провели обмен пленными по формуле «160 на 160». Освобожденные российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, где им оказали всю необходимую помощь.