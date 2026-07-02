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Юрист Косточкин назвал способ получить компенсацию за затопленное авто

Юрист Алексей Косточкин посоветовал обращаться в ГИБДД в случае затопления личного автомобиля в луже после дождя.

Источник: Аргументы и факты

Муниципальные службы могут понести юридическую ответственность за возмещение ущерба автомобилям, поврежденным в затопленных дорожных лужах во время ливней. Об этом юрист Алексей Косточкин сообщил в беседе с РИАМО.

Для получения компенсации автовладелец должен зафиксировать глубину лужи, отсутствие предупреждающих знаков и повреждения машины на фото и видео. После этого необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для составления официального протокола.

Параллельно требуется заказать независимую техническую экспертизу для оценки ущерба и сохранить все чеки за ремонт. Далее нужно выяснить в районной администрации или дорожной службе ответственного за данный участок и направить официальную досудебную претензию.

В случае отказа или игнорирования требований автомобилисту следует обращаться в суд с возможностью взыскания морального вреда и расходов на юридические услуги. Эксперт подчеркнул, что действовать нужно незамедлительно, так как промедление разрушает доказательную базу.

Ранее юрист Дмитрий Славнов назвал последствия повреждения чужой машины играющими детьми.