Юрист Косточкин назвал способ получить компенсацию за затопленное авто

Муниципальные службы могут понести юридическую ответственность за возмещение ущерба автомобилям, поврежденным в затопленных дорожных лужах во время ливней. Об этом юрист Алексей Косточкин сообщил в беседе с РИАМО.
Для получения компенсации автовладелец должен зафиксировать глубину лужи, отсутствие предупреждающих знаков и повреждения машины на фото и видео. После этого необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для составления официального протокола.
Параллельно требуется заказать независимую техническую экспертизу для оценки ущерба и сохранить все чеки за ремонт. Далее нужно выяснить в районной администрации или дорожной службе ответственного за данный участок и направить официальную досудебную претензию.
В случае отказа или игнорирования требований автомобилисту следует обращаться в суд с возможностью взыскания морального вреда и расходов на юридические услуги. Эксперт подчеркнул, что действовать нужно незамедлительно, так как промедление разрушает доказательную базу.
Ранее юрист Дмитрий Славнов назвал последствия повреждения чужой машины играющими детьми.