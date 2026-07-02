Китайская Народная Республика превратилась в «неостановимую суперсилу», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он уточнил, что КНР оказывает «определяющее влияние на глобальный баланс сил».
«Китай — это неостановимая суперсила. Миру следует учитывать новую реальность и строить отношения, исходя из этого факта», — сказал Фидан.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу CNN Türk.
Он отметил, что рост экономического, технологического и военного потенциала Китайской Народной Республики делает её одним из «ключевых центров силы в формирующемся многополярном мире».
Напомним, по данным L AntiDiplomatico, встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине отражает изменения в глобальном балансе сил, где усиливаются позиции РФ и Китайской Народной Республики.