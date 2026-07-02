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Глава МИД Турции Фидан: Китай стал неостановимой суперсилой

Китайская Народная Республика превратилась в «неостановимую суперсилу», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Источник: Аргументы и факты

Китайская Народная Республика превратилась в «неостановимую суперсилу», заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он уточнил, что КНР оказывает «определяющее влияние на глобальный баланс сил».

«Китай — это неостановимая суперсила. Миру следует учитывать новую реальность и строить отношения, исходя из этого факта», — сказал Фидан.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу CNN Türk.

Он отметил, что рост экономического, технологического и военного потенциала Китайской Народной Республики делает её одним из «ключевых центров силы в формирующемся многополярном мире».

Напомним, по данным L AntiDiplomatico, встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине отражает изменения в глобальном балансе сил, где усиливаются позиции РФ и Китайской Народной Республики.

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Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
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