Ташуев оценил вероятность финала ЧМ Португалия — Аргентина

«Сегодня, если брать качество футбола, показанного на групповом этапе, у Аргентины шансов [выйти в финал] больше, у Португалии — меньше, она лоскутно играет, то покажет качественный матч, то провальный, — сказал Ташуев. — Поэтому я склоняюсь, что эта пара вряд ли [сыграет между собой]».