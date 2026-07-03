В Севастополе перенесли конечную остановку электричек

«3 июля пригородные поезда из Севастополя в Симферополь в 05.00, 06.00 и в 07.30 будут еще отправляться от железнодорожного вокзала Севастополя, а отправление в 11.18 будет уже происходить от станции’Инкерман-1». Аналогично электрички из Симферополя в 07.00, 08.30 и 10.40 еще прибудут на железнодорожный вокзал Севастополя, а в 12.17 и последующие будут приходить на станцию’Инкерман-1", — уточнили власти.