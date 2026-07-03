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В Севастополе перенесли конечную остановку электричек

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе с 3 июля электрички, следующие в город, а также в Симферополь и Евпаторию, будут доезжать до станции «Инкерман-1». Она станет конечной остановкой всех пригородных поездов. Об этом сообщили в городском правительстве.

Источник: РИА "Новости"

«3 июля пригородные поезда из Севастополя в Симферополь в 05.00, 06.00 и в 07.30 будут еще отправляться от железнодорожного вокзала Севастополя, а отправление в 11.18 будет уже происходить от станции’Инкерман-1». Аналогично электрички из Симферополя в 07.00, 08.30 и 10.40 еще прибудут на железнодорожный вокзал Севастополя, а в 12.17 и последующие будут приходить на станцию’Инкерман-1", — уточнили власти.

Для пассажиров изменят маршруты движения автобусных маршрутов № 92 и № 103.

«Теперь в оба направления они будут доходить до остановок “Инкерман-1” и осуществлять разворот на Линейной улице. Маршруты этих автобусов проходят через остановки вблизи крупного транспортно-пересадочного узла на 5-м километре, где пассажиры, при необходимости, смогут пересесть на иные маршруты, в том числе троллейбусные», — отмечается в сообщении.

Кроме того, добраться до конечной остановки электричек в Инкермане можно будет и на автобусах № 21 и № 106.

«В ближайшие дни, для удобства пассажиров, дополнительно будет организован автобусный экспресс-маршрут “Железнодорожный вокзал — станция Инкерман-1”. Расписание автобусного экспресс-маршрута будет подстроено под расписание электропоездов, с учётом времени на дорогу», — заверили в правительстве.

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