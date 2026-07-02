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Врач Михалева назвала самые полезные и дешевые русские суперфуды

Врач Михалева заявила, что кефир, селедка и квашеная капуста являются главными русскими суперфудами.

Источник: Аргументы и факты

Традиционные продукты русской кухни могут считаться полноценными суперфудами благодаря своему богатому составу и положительному влиянию на здоровье человека. Об этом врач-диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала в интервью «Газете.Ru».

В первую очередь специалист выделила кефир как кисломолочный напиток с живыми микроорганизмами, которые поддерживают микробиоту кишечника и регулируют иммунитет. Этот продукт содержит легкоусвояемый животный белок и отличается низким содержанием лактозы, а также служит источником кальция, магния и витаминов группы B.

Еще одним доступным суперфудом диетолог назвала соленую сельдь, которая является лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Эти вещества снижают уровень холестерина и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы, а сама рыба богата витамином D, йодом и селеном.

Третьим продуктом, заслуживающим такого звания, эксперт считает квашеную капусту, полученную методом естественной ферментации. В процессе брожения в ней образуются полезные бактерии, которые заселяют кишечник и помогают наладить пищеварение.

Кроме того, этот овощ накапливает витамины группы B и значительно увеличивает количество витамина C, превращаясь в мощный антиоксидант. Наличие растворимой и нерастворимой клетчатки дополнительно улучшает моторику кишечника и создает длительное ощущение сытости.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, кому может навредить употребление кефира.