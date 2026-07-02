Врач Михалева назвала самые полезные и дешевые русские суперфуды

В первую очередь специалист выделила кефир как кисломолочный напиток с живыми микроорганизмами, которые поддерживают микробиоту кишечника и регулируют иммунитет. Этот продукт содержит легкоусвояемый животный белок и отличается низким содержанием лактозы, а также служит источником кальция, магния и витаминов группы B.