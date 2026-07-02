Правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года

Документ предусматривает временное смягчение требований к содержанию серы в моторном топливе для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка. В частности, отдельные НПЗ смогут производить бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на килограмм, а для дизельного топлива установлен максимальный показатель в 350 мг на килограмм.