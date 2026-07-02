Врач Осипова рассказала, какие продукты помогут пережить жару

В период летней жары сердечно-сосудистой системе требуется особая поддержка через корректировку повседневного рациона для восполнения потерянных с потом электролитов. Об этом врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Виктория Осипова рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Для поддержания электролитного баланса и снижения энергозатрат на переваривание специалист рекомендовала включить в меню овощи, фрукты, зелень, бобовые и орехи, богатые калием и магнием. Также в рацион стоит добавить нежирную рыбу с омега-3 жирными кислотами, легкие холодные супы, тушеные овощи и кисломолочные продукты низкой жирности, которые не перегружают пищеварительную систему. Восполнить запасы минералов поможет умеренное употребление минеральной воды без газа.
Одновременно с этим кардиолог настоятельно посоветовала отказаться от жирной и жареной пищи, колбас и копченостей, на переваривание которых организм тратит слишком много энергии. Особую опасность в зной представляют соленые продукты вроде консервов и твердых колбас, поскольку избыток натрия провоцирует задержку жидкости и повышение артериального давления.
Из напитков под строгий запрет попали сладкие газировки и энергетики, которые усиливают обезвоживание и содержат стимуляторы для сердца. Крепкий кофе и черный чай могут спровоцировать тахикардию, а алкоголь способствует потере жидкости и нарушает нормальную работу сосудов.
Правильный подбор продуктов позволяет минимизировать нагрузку на сердечную мышцу и сохранить нормальный тонус сосудов даже при экстремально высоких температурах воздуха. Игнорирование этих простых диетических рекомендаций в период аномальной жары может привести к серьезным сбоям в работе сердечно-сосудистой системы.
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