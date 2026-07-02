Врач Осипова рассказала, какие продукты помогут пережить жару

Для поддержания электролитного баланса и снижения энергозатрат на переваривание специалист рекомендовала включить в меню овощи, фрукты, зелень, бобовые и орехи, богатые калием и магнием. Также в рацион стоит добавить нежирную рыбу с омега-3 жирными кислотами, легкие холодные супы, тушеные овощи и кисломолочные продукты низкой жирности, которые не перегружают пищеварительную систему. Восполнить запасы минералов поможет умеренное употребление минеральной воды без газа.