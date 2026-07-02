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Le Figaro: Взрывчатку у дома бизнесмена Ермолаева в Монако установила женщина

К покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако может быть причастна женщина. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в газете Le Figaro, ссылаясь на источники.

К покушению на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако может быть причастна женщина. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили в газете Le Figaro, ссылаясь на источники.

— Женщина 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева, — говорится в материале.

По данным газеты, после взрыва злоумышленница направилась в коммуну Босолей. В дальнейшем она могла покинуть пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов также считают, что женщина перед нападением несколько дней следила за домом бизнесмена.

Взрыв произошел 29 июня на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла. Глава правительства Монако заявил, что «подобный инцидент произошел в княжестве впервые в истории».

В результате ранения получил сам Ермолаев, руководитель элитарного европейского клуба Анна Насобина и ее 13-летний сын. Женщина родом из Днепропетровска.

Покушение может быть связано с бизнесом старшего сына Ермолаева — он владеет сетью кол-центров, обманувшей более пяти миллионов эстонцев. Какие еще мотивы могли быть, выясняла «Вечерняя Москва».

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