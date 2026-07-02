Календарь на 3 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

В народном календаре 3 июля — день Мефодия Перепелятника. Название связано с началом сезона охоты на перепелов, которых в это время становится особенно много. Считалось, что в этот день нужно выйти в поле на рассвете: если услышать громкое перепелиное щебетание — год будет урожайным, особенно на гречку и овес. Крестьяне также следили за ветром: южный ветер предвещал засушливую погоду до конца июля.