Сборная Испании вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Испании обыграла команду Австрии со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Инглвуде (штат Калифорния, США).
Забитыми мячами отметились Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты) и Педро Порро (66).
Сборная Испании по итогам предварительного этапа заняла 1-е место в группе Н, австрийцы стали вторыми в квартете J. В ⅛ финала испанцы встретятся с победителем матча между командами Португалии и Хорватии, который пройдет в ночь на 3 июля по московском времени. Игра ⅛ финала с участием сборной Испании состоится 6 июля в американском Арлингтоне (штат Техас).