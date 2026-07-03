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Сборная Испании вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

В игре 1/16 финала испанцы обыграли австрийцев.

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Испании обыграла команду Австрии со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Забитыми мячами отметились Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты) и Педро Порро (66).

Сборная Испании по итогам предварительного этапа заняла 1-е место в группе Н, австрийцы стали вторыми в квартете J. В ⅛ финала испанцы встретятся с победителем матча между командами Португалии и Хорватии, который пройдет в ночь на 3 июля по московском времени. Игра ⅛ финала с участием сборной Испании состоится 6 июля в американском Арлингтоне (штат Техас).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.

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