Сборная Испании вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

Сборная Испании по итогам предварительного этапа заняла 1-е место в группе Н, австрийцы стали вторыми в квартете J. В ⅛ финала испанцы встретятся с победителем матча между командами Португалии и Хорватии, который пройдет в ночь на 3 июля по московском времени. Игра ⅛ финала с участием сборной Испании состоится 6 июля в американском Арлингтоне (штат Техас).