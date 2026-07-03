Куда сходить и чем заняться на День Независимости в Беларуси

— Для меня Беларусь открылась не только как страна, а как пространство памяти. Особенно Брестская крепость: я никогда раньше не видела места, где история ощущалась бы так сильно. Там понимаешь, что люди защищали не просто стены — они защищали дом, близких, право жить свободно. В «Поезде Памяти» я познакомилась с ребятами из разных стран, и мы быстро стали близкими, потому что нас объединяет не только дорога, а общее понимание: память нельзя предавать и нельзя оставлять только в книгах. Ее нужно передавать дальше — через дружбу, разговор, личное отношение. В этом сила проекта: он показывает, что у разных народов может быть одна правда о войне и одна ответственность перед теми, кто отстоял мир.