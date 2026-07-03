Куда сходить и чем заняться на День Независимости в Беларуси

Мелодии родной земли.
Начинается празднование уже 2 июля. Во Дворце Республики пройдут торжественное собрание и концерт мастеров искусств, где каждая область представит свой уникальный номер. Утром 3 июля по традиции состоится возложение цветов и венков к обелиску на площади Победы. Одна из главных локаций — площадка у Дворца спорта. С 10.00 до 23.00 здесь раскинется ярмарка, а с 12.00 до 21.00 гостей ждут выступления известных белорусских артистов, молодых талантов и оркестров на гала-концерте «Вместе за Беларусь!». Своя афиша на площадке у Верхнего города: в 15.00 Национальный президентский оркестр Беларуси представит программу «Мелодии родной земли». В каждом районе столицы, на 20 различных площадках, развернутся концерты, ярмарки, мастер-классы и спортивные состязания.
С акцентом на историю.
Обширную праздничную повестку подготовил личный состав Вооруженных Сил. В Минске будут работать 11 военно-тематических площадок, где представят около 80 единиц военной и специальной техники. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» гостей примет XX военно-исторический фестиваль «Багратион».
Смысловым акцентом фестиваля станет масштабная реконструкция эпизода операции «Минский котел». Затем посетителей комплекса ждет динамичная демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных Сил. Кульминацией станет вечерняя программа у обелиска «Минск — город-герой». Завершится праздничный день традиционной патриотической акцией «Споем гимн вместе» и красочным салютом.
Марафон торжеств продолжится 4 июля. У Дворца спорта с 15.00 до 22.00 запланирован концерт, в Верхнем городе и Лошицкой усадьбе пройдут тематические экскурсии, посвященные истории освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С 20.00 до 22.00 у городской ратуши зазвучит джаз в исполнении Национального академического концертного оркестра имени М. Я. Финберга. Финальными аккордами уик-энда станут 5 июля музыкальный проект «Пешеходка» и киновечер под открытым небом у Дворца спорта.
Поезд встречают на вокзале.
В день главного государственного праздника Беларуси «Поезд Памяти» прибудет в Минск — финальную точку юбилейного, пятого маршрута. Позади у ребят будут тысячи километров, белорусские и российские города, мемориалы, сотни встреч и та особая дорога, где незнакомые в начале пути подростки становятся одним большим экипажем памяти. Поезд встретят утром на железнодорожном вокзале. Столица примет ребят тепло и торжественно. День Независимости Республики Беларусь неразрывно связан с освобождением города от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Поэтому приезд «Поезда Памяти» именно 3 июля воспринимается не просто как пункт в расписании, а как символ: маршрут, посвященный правде о войне, придет в город, для которого свобода имеет точную историческую дату.
И уже первые часы в столице зададут всему дню особую интонацию. Сразу после прибытия участники отправятся к мемориальному комплексу «Курган Славы», где пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости. Мемориал возведен в честь операции «Багратион», принесшей Беларуси освобождение от фашистской оккупации. Память об этом здесь вписана в учебники и государственные праздники, в семейные истории и в сам код народа.
Именно это отношение к прошлому особенно отмечают участники проекта из разных стран. Для Мари, участницы проекта из Франции, Беларусь уже стала страной, где память о войне обрела зримые очертания:
— Для меня Беларусь открылась не только как страна, а как пространство памяти. Особенно Брестская крепость: я никогда раньше не видела места, где история ощущалась бы так сильно. Там понимаешь, что люди защищали не просто стены — они защищали дом, близких, право жить свободно. В «Поезде Памяти» я познакомилась с ребятами из разных стран, и мы быстро стали близкими, потому что нас объединяет не только дорога, а общее понимание: память нельзя предавать и нельзя оставлять только в книгах. Ее нужно передавать дальше — через дружбу, разговор, личное отношение. В этом сила проекта: он показывает, что у разных народов может быть одна правда о войне и одна ответственность перед теми, кто отстоял мир.
Уроки прошлого.
После торжественной части минский день продолжится уже в другой, более предметной и зримой форме разговора с историей. Во второй половине дня участники отправятся в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Ребята не просто услышат о войне, а смогут представить, в каких условиях проявлялись мужество, выдержка, верность друг другу и Родине.
Многие участники приезд в праздничный Минск воспринимают и как личный итог всего маршрута. Для Елизаветы Бабкиной из Курской области финальная точка — одна из самых ожидаемых. Белорусские города — Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Полоцк — она называет местами, куда хочется вернуться. Но завершить путь в столице Беларуси именно в День Независимости для нее особенно символично:
— Когда я узнала, что маршрут завершается в Минске 3 июля, почувствовала, что это будет не просто финал поездки, а ее главный смысловой итог. В Беларуси очень чувствуется, что память о войне — это не прошлое за музейным стеклом, а часть сегодняшней жизни. Моя прабабушка Пелагея Ивановна во время войны работала на железной дороге. Она почти не говорила об этом: слишком тяжелы были воспоминания — голод, холод, страх. И если поколению победителей было больно вспоминать, наш долг — помнить за них бережно и честно.
Вечером участники вернутся в Минск — и день завершится там, где столица особенно торжественно хранит память о Победе. Ребята возложат цветы к монументу-обелиску Победы на площади Победы. А 4 июля участников ждут экскурсии по столице, торжественное закрытие проекта. Ожидается встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Ребята смогут поделиться впечатлениями и осмыслить, что изменилось в них самих за время путешествия.