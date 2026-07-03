Психолог Мирная рассказала, как распознать эмоционально холодного партнера

Эмоциональная холодность партнера является скрытой, но разрушительной проблемой, которая вызывает у человека чувство глубокого одиночества даже при полном отсутствии явных конфликтов и скандалов. Об этом психолог Инна Мирная рассказала в интервью изданию «Газета.Ru».
Она отметила, что многие пары формально считаются благополучными, однако жить в таких отношениях становится психологически невыносимо из-за постоянного недополучения поддержки. На начальном этапе подобное поведение ошибочно воспринимается как проявление стабильности и рациональности, что позволяет союзам сохраняться на протяжении длительного времени. Отсутствие громких ссор и резких перемен создает иллюзию полного благополучия, но при этом человек фактически проживает все свои переживания в изоляции.
Ключевой особенностью таких людей выступает слабая эмпатия, при которой партнер не разделяет эмоциональное состояние близкого человека и просто предлагает сухие решения. Вместо искреннего сочувствия в сложных ситуациях часто звучит обесценивание через рационализацию и советы не накручивать себя, что воспринимается как полное игнорирование чувств.
Со временем подобное недополучение внимания начинает восприниматься как постоянное давление, заставляющее человека закрываться и переставать делиться сокровенным. Возникает серьезный внутренний конфликт, поскольку жаловаться на отсутствие скандалов кажется нелогичным, но потребность в настоящей близости остается неудовлетворенной.
Специалист рекомендует честно оценивать собственные потребности и пытаться выстроить открытый диалог или обратиться за профессиональной помощью. Если дистанция между партнерами сохраняется и не вызывает никакой реакции, то именно тишина становится главным признаком необходимости принимать более серьезные решения.
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