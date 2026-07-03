Психолог Мирная рассказала, как распознать эмоционально холодного партнера

Она отметила, что многие пары формально считаются благополучными, однако жить в таких отношениях становится психологически невыносимо из-за постоянного недополучения поддержки. На начальном этапе подобное поведение ошибочно воспринимается как проявление стабильности и рациональности, что позволяет союзам сохраняться на протяжении длительного времени. Отсутствие громких ссор и резких перемен создает иллюзию полного благополучия, но при этом человек фактически проживает все свои переживания в изоляции.