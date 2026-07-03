Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Мирная рассказала, как распознать эмоционально холодного партнера

Психолог Инна Мирная заявила, что отсутствие эмпатии разрушает отношения сильнее, чем ссоры.

Источник: Аргументы и факты

Эмоциональная холодность партнера является скрытой, но разрушительной проблемой, которая вызывает у человека чувство глубокого одиночества даже при полном отсутствии явных конфликтов и скандалов. Об этом психолог Инна Мирная рассказала в интервью изданию «Газета.Ru».

Она отметила, что многие пары формально считаются благополучными, однако жить в таких отношениях становится психологически невыносимо из-за постоянного недополучения поддержки. На начальном этапе подобное поведение ошибочно воспринимается как проявление стабильности и рациональности, что позволяет союзам сохраняться на протяжении длительного времени. Отсутствие громких ссор и резких перемен создает иллюзию полного благополучия, но при этом человек фактически проживает все свои переживания в изоляции.

Ключевой особенностью таких людей выступает слабая эмпатия, при которой партнер не разделяет эмоциональное состояние близкого человека и просто предлагает сухие решения. Вместо искреннего сочувствия в сложных ситуациях часто звучит обесценивание через рационализацию и советы не накручивать себя, что воспринимается как полное игнорирование чувств.

Со временем подобное недополучение внимания начинает восприниматься как постоянное давление, заставляющее человека закрываться и переставать делиться сокровенным. Возникает серьезный внутренний конфликт, поскольку жаловаться на отсутствие скандалов кажется нелогичным, но потребность в настоящей близости остается неудовлетворенной.

Специалист рекомендует честно оценивать собственные потребности и пытаться выстроить открытый диалог или обратиться за профессиональной помощью. Если дистанция между партнерами сохраняется и не вызывает никакой реакции, то именно тишина становится главным признаком необходимости принимать более серьезные решения.

Ранее психолог Анна Сухова рассказала, как выявить манипулятора.