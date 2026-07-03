Петербургскую художницу, убитую мужем-писателем, похоронили в Финляндии

В финском городе Котка состоялись похороны петербургской художницы Александры Хинтсала, убитой супругом — писателем Миккой Х. Об этом в четверг, 2 июля, сообщили друзья погибшей.
Трагедия произошла еще в мае, однако церемония прощания прошла только спустя полтора месяца из-за необходимости проведения экспертизы.
По данным финской полиции, причиной смерти художницы стал бытовой конфликт, в ходе которого писатель нанес ей несколько ударов ножом. Друзья пары исключают политические мотивы ссоры.
На данный момент момент мужчина ожидает вынесения приговора в следственном изоляторе. Согласно финскому законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком до 12 лет, передает «КП-Петербург».
До этого в Японии сотрудники полиции арестовали женщину, которая расправилась со своим мужем в 2011 году и 15 лет хранила его останки в морозильной камере.
Кроме того, ранее мужчина в квартире дома на Знаменской улице в Москве убил и расчленил сестру. Отрезанные части он расфасовал по пакетам, некоторые из них смыл в унитаз.