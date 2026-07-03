В Т-банке выявили схему оплаты товаров криптой на кассах по QR-коду

В России появилась новая сомнительная схема, которая позволяет оплачивать товары в магазинах средствами с криптокошельков, но при этом она нацелена на продление «срока жизни» банковских карт дропперов. Об этом РБК рассказал заместитель директора департамента комплаенса Т-банка Александр Ярошевский. Наличие схемы РБК также подтвердили в Банке России.
В новой механике расчетов задействованы QR-коды на оплату, которые генерируются, например, на кассах самообслуживания в магазинах.
«Мы наблюдаем новую процессинговую схему, в которой с одной стороны участвуют обычные пользователи — условно, криптоэнтузиасты и гики, с другой — те пользователи, которые хотят сохранять анонимность при оплате», — отметил он. По словам Ярошевского, опасность такого win-win-механизма заключается в том, что он позволяет маскировать для банковских комплаенс-служб другие сомнительные операции.
Банк России считает дропами, или дропперами, физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций. Это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников.
Как работает новая схема с QR-кодами и криптой, зачем она нужна организаторам дропперских схем и могут ли ее выявлять банки — в подписке РБК.