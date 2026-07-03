В Т-банке выявили схему оплаты товаров криптой на кассах по QR-коду

«Мы наблюдаем новую процессинговую схему, в которой с одной стороны участвуют обычные пользователи — условно, криптоэнтузиасты и гики, с другой — те пользователи, которые хотят сохранять анонимность при оплате», — отметил он. По словам Ярошевского, опасность такого win-win-механизма заключается в том, что он позволяет маскировать для банковских комплаенс-служб другие сомнительные операции.