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Что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника 3 июля в Паутинный день

Узнали приметы и запреты на 3 июля, когда отмечают день Мефодия Перепелятника.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 3 июля вспоминает святого Мефодия. В народе отмечают день Мефодия Перепелятника. В указанный день, как считалось, на поля слетались перепела. Но существует еще одно название — Паутинный день. С названной даты было принято наблюдать за пауками, которые предсказывали погоду.

Что нельзя делать 3 июля.

Нельзя рвать паутину. Предки верили, что это приведет к финансовым трудностям. Не следует пересчитывать накопления. Подобное может спровоцировать непредвиденные траты. А еще девушкам не рекомендуется заплетать косы, так как качество волос может ухудшиться.

Что можно делать 3 июля.

По традиции, 3 июля было принято охотиться на перепелов. Наибольшая удача — поймать птицу именно белого цвета. Кроме того, наблюдали в данный день за пауками. Они, как считалось, предсказывали погоду.

Согласно приметам, плетущий паутину паук указывает на улучшение погоды. В том случае, если паук сидит неподвижно, то ждали дождей.

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А еще в Беларуси поликлиники и больницы изменят график работы в начале июля.