Что можно и нельзя делать в день Мефодия Перепелятника 3 июля в Паутинный день

Православная церковь 3 июля вспоминает святого Мефодия. В народе отмечают день Мефодия Перепелятника. В указанный день, как считалось, на поля слетались перепела. Но существует еще одно название — Паутинный день. С названной даты было принято наблюдать за пауками, которые предсказывали погоду.
Что нельзя делать 3 июля.
Нельзя рвать паутину. Предки верили, что это приведет к финансовым трудностям. Не следует пересчитывать накопления. Подобное может спровоцировать непредвиденные траты. А еще девушкам не рекомендуется заплетать косы, так как качество волос может ухудшиться.
Что можно делать 3 июля.
По традиции, 3 июля было принято охотиться на перепелов. Наибольшая удача — поймать птицу именно белого цвета. Кроме того, наблюдали в данный день за пауками. Они, как считалось, предсказывали погоду.
Согласно приметам, плетущий паутину паук указывает на улучшение погоды. В том случае, если паук сидит неподвижно, то ждали дождей.
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