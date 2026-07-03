Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 июля 2026 года

Тормозите в покупках: Любая техника, гаджеты и транспорт, купленные сегодня, имеют высокий шанс выйти из строя в первую неделю. Если покупка критична — сохраняйте чек. Не верьте первому впечатлению: Люди сегодня говорят не то, что думают, а то, что «всплыло» из прошлого. Дайте человеку два шанса высказаться. Сон и вода: Убывающая Луна в Водолее сушит нервную систему. Пейте больше чистой воды без газа и ложитесь спать на час раньше обычного, чтобы избежать переутомления. Информационный детокс: Не читайте новости в первой половине дня. Ретроградный Меркурий сеет панику через СМИ. Фильтруйте информационный шум. Архивы: Отличный день, чтобы перебрать старые папки на компьютере и выбросить виртуальный мусор — это освободит энергию для новых свершений после 5 июля.