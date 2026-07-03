Что можно и нельзя делать в День Мефодия 3 июля 2026 года

Не тронь паука! Это самый важный запрет. Пауков в этот день считали вестниками Божьего промысла и символами достатка. Убить или даже прогнать паука — значило навлечь на себя финансовые потери и лишить дом благополучия. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе прикасайся к волосам. Женщинам и девушкам строго-настрого запрещалось стричься, заплетать косы и даже расчесываться. Волосы считались вместилищем жизненной силы, и любое вмешательство в прическу 3 июля грозило упадком сил, головными болями и потерей энергии. Каких витаминов мне не хватаетНе выбрасывай еду. Остатки пищи нельзя было отправлять в мусорное ведро. Предки верили, что так можно лишиться поддержки ангелов-хранителей. Лучше отдать еду бездомным животным — этот жест милосердия привлекает достаток. Как правильно извиниться перед котомНе наводи порядок. Генеральная уборка и избавление от старых вещей оказались под запретом. Вместе с мусором и хламом можно было «вымести» из дома удачу и семейное счастье. Новые приобретения после этого долго не появятся. Как спасти брак на грани развода: психологи объясняют, как сохранить семьюНе ешь птицу. Употребление мяса птицы (курицы, утки, перепела) считалось грехом, так как пернатые в этот день находились под особой охраной. Нарушитель запрета рисковал навлечь на себя нужду и финансовые трудности. Не отправляйся в путь. Любые дальние поездки, путешествия и даже походы в лес сулили серьезные трудности, потери и неприятности. Особенно опасными считались поездки туда, где вас не ждут. Не смотри на закат. Считалось, что долгий взгляд на уходящее солнце вытягивает жизненные силы и навевает тоску. Не давай в долг. Деньги и вещи в этот день не одалживали, чтобы не «передать» свою удачу и не влезть в затяжные финансовые ямы.