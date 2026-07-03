Стоп, сняты: новые «Миньоны» спасают Голливуд

Седьмой полный метр серии «Гадкий я» и третий «сольный» спин-офф, «Миньоны и монстры» выглядит совершенно самодостаточным. Это путешествие в прошлое кинематографа, эпоху «Золотого века» Голливуда: фильм переполнен цитатами из классики и именами легендарных режиссеров. На этой неделе мультблокбастер вышел в мировой прокат, к следующим выходным российские кинотеатры начнут показы в рамках предсеансового обслуживания. «Известия» рассказывают, как получить от фильма максимальное удовольствие, даже если до этого вы ни разу не сталкивались ни с миньонами, ни с Грю.
О чем мультфильм «Миньоны и монстры».
Уже первые кадры нового мультика настраивают на ностальгический лад. Попурри из первых немых фильмов — это то, к чему все давно привыкли. Сначала люмьеровские «Выход рабочих с фабрики Люмьер в Лионе», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Кормление младенца», «Политый поливальщик». Картины Жоржа Мельеса, Томаса Эдисона, «Большое ограбление поезда». А теперь представьте, что во все эти ранние шедевры вмонтированы юркие желтые бесенята, милые, но совершенно неугомонные.
Так начинаются «Миньоны и монстры», имитирующие рассказ экскурсовода в большом музее кино. Там за стеклом — живой Джордж Лукас, причем мастер сам озвучил себя в этом трогательном камео. Но рассказ о миньонах представляет собой классическое безумие, свойственное франшизе «Гадкий я». С доисторических времен, узнаем мы, толпа желтых человечков носилась по Земле в поисках идеального злодея-тирана, которому они могли бы достойно прислуживать. Но каждый новый властелин становился в итоге жертвой веселого идиотизма своих же рабов. Это, кстати, одна из самых смешных частей мультика, где у королей летят головы с плеч, а колдуны-некроманты бесславно гибнут, потому что миньоны опять что-то неправильно поняли.
Фото: Illumination Entertainment.
На счастье для всего человечества судьба однажды заносит миньонов в Голливуд, где немое кино переживает кризис: продюсеры требуют, чтобы фильмы были сразу и увлекательными, и смешными, и романтическими, и чтобы делались быстро, и чтобы народ на них валом валил. Миньоны знакомятся со студийными боссами (обоих озвучивает Джефф Бриджес) и задолбанным их придирками и угрозами режиссером (Кристоф Вальц). И — становятся суперзвездами, потому что они ловкие, шустрые, активные, забавные и неутомимые.
А потом их коллективной карьере приходит конец, как и многим другим селебритис немого кино: с приходом на экран звука лопотание миньончиков (Пьер Коффанн по-прежнему озвучивает всех их сразу) никто не хочет слушать. А поскольку миньон Джеймс мечтает об «Оскаре», он воодушевляет сородичей найти настоящего супермонстра и снять о нем кино, которое сорвет куш. Тем временем в окрестностях Голливуда появился робот Дорт (Джесси Айзенберг), который хочет поработить мир, но по пути влюбился в суфражистку (Зои Дойч) и увлекся митингами и демонстрациями.
Нужно ли смотреть «Миньоны и монстры».
Чем лучше вы знаете историю кино, тем вам будет смешнее. Новые «Миньоны» цитируют и пародируют не только работы Чаплина, Китона, Фэрбенкса и Пикфорд, но и более поздние картины. Особенно пикантно, когда начинаются шутки в сторону готовящейся к выходу «Одиссеи» Кристофера Нолана — ради такого был придуман целый большой эпизод с Циклопом, идеальным злодеем с точки зрения миньонов.
Обычно миньоны воспринимаются нами как массовка, которой имя — Легион, но в Голливуде у человечков появляются то ли ники, то ли настоящие паспортные данные для налогов. И мы вдруг обнаруживаем себя в сонме великих мастеров кинематографа, который в финале возникает уже в монументальном титре. Дескать, в фильме «снимались» Федерико и Вернер, Гас и Алехандро, Микеланджело и Жан-Люк — и еще сотня легендарных имен.
Конечно, такой мультфильм — для синефилов, идеальная замена кроссворду или квизу на вечер. Например, не каждый сразу вспомнит, что робот Горт — герой фантастического блокбастера 1951 года «День, когда Земля остановилась». Наверняка в ближайшие дни на интернет-форумах будет не одно состязание, кто больше накопал перекличек и «пасхалок».
Фото: Illumination Entertainment.
Но при этом «Миньоны и монстры» устроены настолько демократично, что зритель имеет право не только не знать ничего о немом кино, но даже не угадать в Джордже Лукасе создателя «Звездных войн» и, страшно сказать, не прочитать «Одиссею» в школе. Потому что все лучшие произведения построены на архетипах, и поэтому даже маленький зритель легко считает все «послания», заложенные в седьмой фильм франшизы. А ближе к финалу авторы и вовсе отбрасывают кинематографические «костыли» Голливуда и переходят к традиционной для франшизы чехарде-водовороту, куда втягиваются и гигантские монстры, и инопланетный робот, и колдуны, и киностудии — и всё это несется в непонятном направлении, потому что зритель уже доел свой попкорн и посматривает на часы.
Западные критики в полном восторге, рейтинг мультика на Rotten Tomatoes сейчас 88%, и не только потому, что авторы выжали у рецензентов слезу за счет обращения к киноклассике. Скорее, дело в том, что сама любовь к кино не так часто становится темой для массового продукта, а здесь эта любовь чистая, страстная и бескорыстная.
Впрочем, миньонам деньги не нужны, а вот студия Universal планирует уже за первый уикенд собрать в мировом прокате $170 млн при бюджете картины в $85 млн. И поставила она этот релиз очень удачно — к 250-летию США, которое отмечается 4 июля, когда многое из истории страны будет вспоминаться и обсуждаться, особенно то, чем Америка имеет полное право гордиться. Голливуд в этот перечень явно входит, так что курьезный семейный мультблокбастер на эту тему оказался как нельзя кстати.