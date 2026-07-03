Стоп, сняты: новые «Миньоны» спасают Голливуд

Но при этом «Миньоны и монстры» устроены настолько демократично, что зритель имеет право не только не знать ничего о немом кино, но даже не угадать в Джордже Лукасе создателя «Звездных войн» и, страшно сказать, не прочитать «Одиссею» в школе. Потому что все лучшие произведения построены на архетипах, и поэтому даже маленький зритель легко считает все «послания», заложенные в седьмой фильм франшизы. А ближе к финалу авторы и вовсе отбрасывают кинематографические «костыли» Голливуда и переходят к традиционной для франшизы чехарде-водовороту, куда втягиваются и гигантские монстры, и инопланетный робот, и колдуны, и киностудии — и всё это несется в непонятном направлении, потому что зритель уже доел свой попкорн и посматривает на часы.