Бойня миров: авантюрный «Дед Фомич» и вторжение пришельцев на «Рейс 298»

Герой Николая Добрынина попытается вновь собрать семью в комедии «Дед Фомич», а Алексей Воробьев отправится в путешествие во времени в фантастическом ромкоме «Касса невест». Стивен Куэйл объединит аэрофобию и страх перед внеземным в триллере «Рейс 298», а испанская «Иллюзия убийства» предложит зрителям психологическую головоломку. Французский документалист Венсан Мюнье вместе с отцом и сыном исследует дикую природу Вогезов в картине «Легенды леса». «Известия» составили гид по киноновинкам, на которые стоит обратить внимание в ближайший уикенд.
«Дед Фомич», 12+
Режиссеры: Гарик Петросян, Григорий Сухов. В ролях: Николай Добрынин, Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова, Аня Покров.
Фото: ГКС-Медиа.
Российское кино продолжает осваивать территорию семейной комедии, но «Дед Фомич» не пытается говорить только на языке юмора, он еще и поднимает тему накопленных обид. В центре истории — пожилой Фомич, который годами не может найти общий язык с детьми и внуками. Отчаявшись вернуть семью, он идет на сомнительную авантюру: объявляет родственникам, что смертельно болен. План срабатывает — все собираются под одной крышей, но вместо сентиментального примирения встреча дает повод вспомнить старые конфликты, которые зрели десятилетиями.
В фильме двойная временная перспектива. Молодого Фомича играет Никита Кологривый, современного — Николай Добрынин. Такой прием позволяет показать, как поступки прошлого продолжают влиять на настоящее и что семейные конфликты редко возникают на пустом месте. За комедийными ситуациями постепенно проступает история о попытке вернуть утраченное доверие — пусть и весьма эксцентричным способом.
«Иллюзия убийства», 18+
Режиссер: Джейкоб Сантана. В ролях: Хайме Лорэнте, Мануэль Вега, Белен Руэда, Фернардо Кайо, Эва Льорач.
Фото: AF Films.
Испанский психологический триллер о паранойе — ремейк южнокорейского фильма «Ночи воспоминаний». В центре сюжета — психически неустойчивый Марио, роль которого досталась звезде «Бумажного дома» Хайме Лорэнте. Герой принимает сильнодействующие препараты для поддержания ментального здоровья. После переезда с семьей в новый дом он становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Спустя 19 дней Давид возвращается домой, однако Марио перестает узнавать в нем близкого человека из-за его странного поведения. Пытаясь разобраться в происходящем, герой выходит на след нераскрытого убийства, совершенного несколько лет назад.
Напряжение в фильме строится на постоянной игре с восприятием зрителя: сюжетные повороты заставляют сомневаться в том, кто здесь жертва, а кто — преступник. Мрачная визуальная атмосфера с дождливыми пейзажами подчеркивает чувство безысходности, а сцены, окрашенные в теплые сепийные тона, отсылают к прошлому, где, кажется, еще оставалось место надежде.
«Рейс 298», 18+
Режиссер: Стивен Куэйл. В ролях: Том Бриттни, Джорджина Леонидас, Вероника Розати, Хеннеки Талбот, Молли Райт.
Фото: Capstone Pictures.
Режиссером фантастического триллера выступил Стивен Куэйл, известный по фильмам «Пункт назначения 5» и «Чужие из бездны». На этот раз он объединяет сразу две популярные жанровые фобии — аэрофобию и страх перед внеземным. Действие почти целиком разворачивается на борту пассажирского самолета, который внезапно оказывается отрезан от привычной реальности.
Среди случайных попутчиков — мать с десятилетней дочерью, самоуверенный пассажир бизнес-класса, блогер, привыкший смотреть на происходящее через объектив камеры. Первым неладное замечает харизматичный Джереми — он видит загадочное свечение за иллюминатором. Вскоре самолет сбивается с курса, теряет связь с землей, а появление таинственных существ превращает обычный рейс в борьбу за выживание.
«Легенды леса», 6+
Режиссер: Венсан Мюнье. В ролях: Мишель Мюнье, Симон Мюнье, Венсан Мюнье.
Фото: U Films.
Картина французского фотографа и режиссера Венсана Мюнье уже была отмечена двумя премиями «Сезар» — за лучший документальный фильм и лучший звук, а также получила премию «Люмьер» за лучшую музыку.
В центре фильма — путешествие Венсана Мюнье вместе с отцом и сыном по лесам Вогезов. Герои надеются встретить благородных оленей, диких лесных котов, неуловимых глухарей, юрких горностаев и других обитателей этих мест. Работа стала для режиссера признанием в любви природе и одновременно своеобразным посвящением отцу, который многие годы занимается сохранением природного наследия.
Главное достоинство картины — впечатляющие пейзажи и возможность понаблюдать за жизнью диких животных в естественной среде. Но «Легенды леса» рассказывают не только о природе: совместное путешествие становится для трех поколений семьи поводом лучше узнать друг друга и провести время вдали от привычной суеты.
«Касса невест», 16+
Режиссер: Руслан Бальтцер. В ролях: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин, Снежана Самохина, Егор Дружинин.
Фото: «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького».
Фантастический ромком приглашает зрителя в путешествие во времени. События картины начинаются в 2033 году. Сердцеед Лаврик, которого играет Алексей Воробьев, лишается привычного заработка после появления ультрасовременного детектора лжи. Вскоре на его пути появляется триллиардер Больцман, который предлагает герою отправиться в 1913 год за таинственным артефактом — кубком Гименея. В обмен на опасную миссию богач обещает решить все проблемы Лаврика. Оказавшись в прошлом, герой привычно полагается на свое обаяние и талант авантюриста, однако события начинают развиваться совсем не по плану.
«Касса невест» соединяет фантастику, романтическую комедию и приключенческую историю. Герой Алексея Воробьева проходит путь от обаятельного афериста до человека, которому предстоит пересмотреть собственные взгляды на любовь и отношения. На контрасте эпох фильм показывает, что действительно меняется со временем, а что остается неизменным.