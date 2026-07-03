Бойня миров: авантюрный «Дед Фомич» и вторжение пришельцев на «Рейс 298»

Фантастический ромком приглашает зрителя в путешествие во времени. События картины начинаются в 2033 году. Сердцеед Лаврик, которого играет Алексей Воробьев, лишается привычного заработка после появления ультрасовременного детектора лжи. Вскоре на его пути появляется триллиардер Больцман, который предлагает герою отправиться в 1913 год за таинственным артефактом — кубком Гименея. В обмен на опасную миссию богач обещает решить все проблемы Лаврика. Оказавшись в прошлом, герой привычно полагается на свое обаяние и талант авантюриста, однако события начинают развиваться совсем не по плану.