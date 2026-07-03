Унаи Симон побил рекорд чемпионатов мира по числу минут без пропущенных голов

Симон довел количество минут без пропущенных мячей на чемпионатах мира до 519, Дзенга не вынимал мяч из сетки своих ворот на протяжении 517 минут на турнире 1990 года. Симон сохранял свои ворота «сухими» последние 39 минут встречи группового этапа турнира 2022 года, матча ⅛ финала того турнира с марокканцами, в котором испанская команда уступила в серии пенальти (основное время — 0:0). На текущем чемпионате мира сборная Испании не пропустила ни одного мяча в четырех встречах. В ⅛ финала испанцы 6 июля сыграют с победителем встречи между командами Португалии и Хорватии.