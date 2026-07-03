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Выдан ордер на арест подозреваемого во взрыве в Монако: что известно о ЧП

В Монако установили личность подозреваемого в покушении на бизнесмена Ермолаева.

Источник: Комсомольская правда

В Монако расследуют инцидент со взрывом в жилом доме. В результате пострадали украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и сын. Следователи установили личность подозреваемого в покушении на предпринимателя, уведомило радио RTL.

Утверждается, что правоохранители уже выдали ордер на арест возможного преступника. При этом имя подозреваемого не раскрывается.

«Сегодня вечером (в четверг) в отношении него будет выдан красный ордер Интерпола», — сказано в сообщении.

Как пишет Le Figaro, взрыв могла устроить гражданка Украины. Она проживала в Германии. Как поясняет газета, украинке 30 лет. Отмечается, что женщина уже уехала из Германии, первым делом она направилась на юг Франции. При этом точно не ясно, где она сейчас скрывается.

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