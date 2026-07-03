Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира

После победы на чемпионате мира 2010 года сборная Испании не вышла из группы на следующем турнире. В 2018 году испанцы в серии пенальти уступили команде России в матче ⅛ финала. Четыре года назад на той же стадии в серии пенальти они проиграли марокканцам.