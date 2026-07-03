Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу впервые с 2010 года одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира.
Ранее ТАСС сообщал, что в 1/16 финала испанцы со счетом 3:0 обыграли австрийцев.
После победы на чемпионате мира 2010 года сборная Испании не вышла из группы на следующем турнире. В 2018 году испанцы в серии пенальти уступили команде России в матче ⅛ финала. Четыре года назад на той же стадии в серии пенальти они проиграли марокканцам.
В ⅛ финала сборная Испании 6 июля сыграет с победителем встречи между командами Португалии и Хорватии.