В Великобритании стартует четвертый в сезоне «Формулы-1» этап со спринтом

Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, выигравший пять гонок из первых шести, не смог победить на последних двух этапах, тем не менее он сохраняет солидное преимущество, опережая двух британцев — партнера по команде Джорджа Расселла и семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из «Феррари» — на 40 и 46 очков соответственно. На домашней трассе они попытаются еще больше сократить отставание и вплотную включиться в борьбу за титул. Группа из двух пилотов «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, монегаска Шарля Леклера из «Феррари» и четырехкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена («Ред Булл») отстает от идущего третьим Хэмилтона на 45−52 очка.