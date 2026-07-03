В вузах появится обязательный курс «Русский язык как государственный»

«В университетах появится новый обязательный курс — “Русский язык как государственный”. Сейчас им занимается Минобрнауки. Проект концепции дорабатывается с учетом мнения экспертного сообщества. Ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в 2027 году. Это позволит включить дисциплину в расписание уже с начала 2027/2028 учебного года, сообщили “Известиям” в Минобрнауки», — пишет газета.