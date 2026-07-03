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Fox: в Нью-Йорке из-за акул могут закрыть пляж Рокуэй-Бич

Случаи появления рыб были зарегистрированы 2 июля.

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Пляж Рокуэй-Бич в Нью-Йорке могут закрыть из-за появления поблизости от берега акул. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Как отмечается, 2 июля были зарегистрированы несколько случаев появления акул в водах недалеко от крупнейшего городского пляжа. Это может привести к необходимости периодически закрывать его для посетителей, указывает телеканал.

Ранее в Нью-Йорке установилась сильная жара, столбик термометра поднялся до 38 градусов. Местные власти распорядились открыть в мегаполисе центры охлаждения.