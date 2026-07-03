Испания разгромила Австрию и пробилась в ⅛ финала чемпионата мира

Ранее сборная Бельгии пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, совершив камбэк в матче против Сенегала. Игра в Сиэтле завершилась со счётом 3:2 в пользу европейцев, причём победу им пришлось добывать в дополнительное время.