С 1 августа начнут предоставлять новые социальные выплаты. Кому они положены

— Право на выплату получили родители, которые воспитывают двух и более детей, если средний доход в семье у них не более 1,5 прожиточного минимума. Важно учесть, что получить выплату родители могут даже в том случае, если находятся в разводе. Главное, чтобы не было долгов по алиментам, — рассказала Елена Кузнецова.