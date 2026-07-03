Более 10 лет тюрьмы могут получить забравшиеся на небоскреб в США россияне: что говорит адвокат

Аркадий Бух отметил, что, вероятно, забравшиеся на небоскреб россияне имеют возможность получить условный срок. Это зависит от работы адвокатов, добавил он. Россиян обвиняют в попытке умышленного создания опасности для жизни. Кроме того, они фигуранты по статьям о попытке порчи имущества и незаконного проникновения в здание. Их также обвиняют в незаконном подъеме на высотные конструкции.