Более 10 лет тюрьмы могут получить забравшиеся на небоскреб в США россияне: что говорит адвокат

Адвокат Аркадий Бух рассказал, чем для забравшихся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг россиян может обойтись выходка. Ангелине Николау и Ивану Кузнецову могут дать до 10 лет тюрьмы. Однако приговор может быть куда легче, цитирует адвоката РИА Новости.
Аркадий Бух отметил, что, вероятно, забравшиеся на небоскреб россияне имеют возможность получить условный срок. Это зависит от работы адвокатов, добавил он. Россиян обвиняют в попытке умышленного создания опасности для жизни. Кроме того, они фигуранты по статьям о попытке порчи имущества и незаконного проникновения в здание. Их также обвиняют в незаконном подъеме на высотные конструкции.
«Предъявленные обвинения подразумевают, что они могут получить больше 10 лет тюрьмы», — сказал Аркадий Бух.
Пара забралась на шпиль небоскреба, чтобы обручиться. Теперь руферам грозит высылка из США. Пара водрузила на шпиль баннер с цитатой «Когда сила любви победит любовь к власти, наступит мир».