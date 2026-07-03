В Китае живёт корова с ногой на голове: вот что это означает

Сообщается, что речь идёт о взрослом животном, это корова весом около 500 килограммов. Видео было снято в китайской провинции Цзилинь 26 июня. После того, как хозяин коровы разместил ролик в сети, ему стали поступать предложения продать необычное животное. Мужчина рассказал, что несколько человек предложили за корову крупные суммы.