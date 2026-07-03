В Китае живёт корова с ногой на голове: вот что это означает

Корова из Китая стала звездой интернета после того, как хозяин выложил в сеть видео с необычным животным. У коровы на голове находится нарост в виде ноги, которая даже имеет собственное копыто. Историю рассказывает агентство Reuters.
Сообщается, что речь идёт о взрослом животном, это корова весом около 500 килограммов. Видео было снято в китайской провинции Цзилинь 26 июня. После того, как хозяин коровы разместил ролик в сети, ему стали поступать предложения продать необычное животное. Мужчина рассказал, что несколько человек предложили за корову крупные суммы.
Пятая нога могла образоваться в результате полимелии — редкой генетической аномалии, при которой у животного формируется лишняя конечность. Эта конечность может располагаться на любой части тела животного. Также речь может идти о части телёнка-близнеца, поглощённого более сильным плодом.
А вот в Башкирии засняли жеребенка-мутанта, который, наоборот, передвигается на трёх ногах. Подробности здесь на KP.RU.
Ранее теленка-мутанта с пятой ногой на спине сняли на видео на берегу Байкала.