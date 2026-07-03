Набиуллина: ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки

Центральный банк Российской Федерации наблюдает возможность для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Она уточнила, что в июле текущего года Центробанк будет обновлять «прогноз развития ситуации».
«Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе, оно есть, пространство для снижения ставки», — сказала Набиуллина.
Заявление прозвучало в интервью Наиле Аскер-заде для ИС «Вести».
Набиуллина отметила, что «на темпы снижения ставки будет влиять развитие ситуации».
Напомним, в июне ЦБ РФ снизил до 14,25 процента годовых.
По словам Набиуллиной, в Российской Федерации начнут снижаться рыночные ставки, когда снизится инфляция.