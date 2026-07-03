В администрации Трампа обвиняют Израиль в планах убить чиновников из Ирана

По версии источников, Иран запросил гарантии от США, что Израиль не будет проводить тайных операций. После этого службы безопасности исламской республики выяснили, что Тель-Авив намерен атаковать самолет, на борту которого находился Мохаммад Багер Галибаф, отмечает автор.