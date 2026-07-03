В администрации Трампа обвиняют Израиль в планах убить чиновников из Ирана

Американские чиновники сообщили о якобы планах Израиля по убийству иранских переговорщиков. Как утверждают в администрации президента США Дональда Трампа, Тель-Авив мог готовить покушение на главу МИД Ирана Аббаса Арагчи и председателя правительства Мохаммада Багера Галибафа. Такими сведениями поделилась газета The New York Times со ссылкой на источники.
Утверждается, что США выяснили, что ряд иранских чиновников находятся в списке целей Израиля. Этими данными Тегеран поделился с Вашингтоном в ходе переговоров, пишет газета.
По версии источников, Иран запросил гарантии от США, что Израиль не будет проводить тайных операций. После этого службы безопасности исламской республики выяснили, что Тель-Авив намерен атаковать самолет, на борту которого находился Мохаммад Багер Галибаф, отмечает автор.
Тегеран между тем отказал в приглашении на похороны бывшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи странам, которые поддержали агрессию США и Израиля. Позиция таких государств названа неподобающей.