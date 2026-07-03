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В администрации Трампа обвиняют Израиль в планах убить чиновников из Ирана

NYT заявила, что Израиль мог планировать убийство Арагчи и Галибафа.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники сообщили о якобы планах Израиля по убийству иранских переговорщиков. Как утверждают в администрации президента США Дональда Трампа, Тель-Авив мог готовить покушение на главу МИД Ирана Аббаса Арагчи и председателя правительства Мохаммада Багера Галибафа. Такими сведениями поделилась газета The New York Times со ссылкой на источники.

Утверждается, что США выяснили, что ряд иранских чиновников находятся в списке целей Израиля. Этими данными Тегеран поделился с Вашингтоном в ходе переговоров, пишет газета.

По версии источников, Иран запросил гарантии от США, что Израиль не будет проводить тайных операций. После этого службы безопасности исламской республики выяснили, что Тель-Авив намерен атаковать самолет, на борту которого находился Мохаммад Багер Галибаф, отмечает автор.

Тегеран между тем отказал в приглашении на похороны бывшего Верховного лидера Ирана Али Хаменеи странам, которые поддержали агрессию США и Израиля. Позиция таких государств названа неподобающей.

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