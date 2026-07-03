Правительство России разрешило оборот бензина стандарта «Евро-3»

Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Информация об этом в четверг, 2 июля, следует из опубликованного постановления.
Так, нефтеперерабатывающим заводам предоставляется право производить и реализовывать бензин с менее строгими нормативами по содержанию серы.
В частности, на внутренний рынок разрешается поставлять бензин класса «Евро-5», в котором концентрация этого элемента может достигать 150 миллиграмм на килограмм.
Согласно документу, мониторинг работы данного механизма будет осуществляться специалистами из Министерства энергетики России.
Ведомство должно ежеквартально предоставлять правительству отчеты, включающие сведения о производителях, объемах выпуска и технологиях изготовления топлива.
В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о снижении норматива обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5-го класса с 15 до 10 процентов от объема производства.
Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что цены на топливо выровняются по мере того, как наполнится рынок и сбалансируется ситуация.