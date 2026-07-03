США хотят разморозить активы Ирана в обмен на контроль над Ормузским проливом

Вашингтон согласен разморозить часть активов Ирана в обмен на отказ исламского государства от контроля над Ормузским проливом. Об этом информирует издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
При этом по возвращении из Дохи заместитель министра иностранных дел замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, входивший в делегацию переговорщиков, заявил, что Ормузский пролив находится «под контролем Ирана», а не США, сказано в публикации.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что Вашингтон разморозит иранские активы лишь при условии, если они не пойдут на финансирование терактов.
Также сообщалось, что США хотят заплатить Ирану за допуск инспекторов ООН на ядерные объекты, речь также шла о разморозке части активов Тегерана.
Накануне в МИД Катара сообщили о прогрессе в переговорах между США и Ираном. По словам официального представителя ведомства, стороны смогли продвинуться в обсуждении важных вопросов в ходе непрямых контактов в Дохе. Речь идёт о раздельных встречах делегаций Ирана и США при участии посредников из Пакистана.