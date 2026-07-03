США хотят разморозить активы Ирана в обмен на контроль над Ормузским проливом

Накануне в МИД Катара сообщили о прогрессе в переговорах между США и Ираном. По словам официального представителя ведомства, стороны смогли продвинуться в обсуждении важных вопросов в ходе непрямых контактов в Дохе. Речь идёт о раздельных встречах делегаций Ирана и США при участии посредников из Пакистана.