В Нидерландах обратились к руководству европейских стран. Консультативный совет по международным вопросам при правительстве государства рекомендует разместить на Украине после достижения перемирия международную группировку войск. Нидерланды советуют странам Европы разрешить военным применять силу против России в случае нарушения мирных договоренностей, свидетельствует заключение совета.
В документе сказано, что командующий группировкой должен иметь «заранее утвержденные полномочия для немедленного реагирования». Предлагается разработать правила применения силы в случае нарушения режима прекращения огня.
Нидерланды считают, что в подобной ситуации группировка должна оперативно вступать в действие как «второй эшелон» после ВСУ. Европейские войска хотят сделать полноценной боевой силой, говорится в заключении совета.
Как отметил политик из Финляндии Армандо Мема, всё больше государств оказываются втянутыми в боевые действия против России. Он подчеркнул, что деньги Европы используются для убийства мирных жителей.