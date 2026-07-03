Эндокринолог призвала исключить из рациона один напиток

Специалист подчеркнула, что речь идет о фруктовых и овощных соках, включая зелёные. Она пояснила, что эти напитки лишены клетчатки, которая есть в цельных плодах и овощах, что приводит к поступлению в организм исключительно сахара без сопутствующих полезных компонентов.