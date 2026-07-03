Эндокринолог призвала исключить из рациона один напиток

Эндокринолог Ана Мария рекомендовала исключить из ежедневного меню один напиток, так как он может оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье, сообщает El Confidencial.
Специалист подчеркнула, что речь идет о фруктовых и овощных соках, включая зелёные. Она пояснила, что эти напитки лишены клетчатки, которая есть в цельных плодах и овощах, что приводит к поступлению в организм исключительно сахара без сопутствующих полезных компонентов.
Мария указала, что употребление фруктового или овощного салата будет гораздо полезнее, чем питьё сока. Она подчеркнула, что клетчатка способствует замедлению усвоения сахара, вызывает чувство насыщения и благотворно влияет на обменные процессы.
«Избегайте чистого сахара, выбирайте углеводы, но убедитесь, что они высокого качества», — добавила она.
Ранее онколог Иржи Кубеш из Центра протонной терапии в Праге также рассказал, что симптомы рака рта можно легко упустить, приняв их за стресс и усталость.