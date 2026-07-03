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RTL: красный ордер Интерпола выдали на подозреваемого во взрыве в Монако

В Монако получили красный ордер Интерпола на подозреваемого в покушении на Ермолаева.

Источник: Комсомольская правда

Следователи из Монако установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Уже получен красный ордер Интерпола, транслирует RTL со ссылкой на прокуратуру государства.

Местонахождение подозреваемого также удалось установить. В настоящий момент личность обвиняемого в покушении на предпринимателя не раскрывается публично.

Красный ордер Интерпола — это международный запрос к правоохранительным органам о поиске и предварительном аресте для последующей экстрадиции лица. Эта мера является сигналом к принятию мер, а не официальным решением суда.

Издание «Украинская правда» уточнило, что инцидент может быть связан с деятельностью кол-центров в Днепре. Вадим Ермолаев является основателем крупной корпорации «Алеф». Он входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes.

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