RTL: красный ордер Интерпола выдали на подозреваемого во взрыве в Монако

Следователи из Монако установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Уже получен красный ордер Интерпола, транслирует RTL со ссылкой на прокуратуру государства.
Местонахождение подозреваемого также удалось установить. В настоящий момент личность обвиняемого в покушении на предпринимателя не раскрывается публично.
Красный ордер Интерпола — это международный запрос к правоохранительным органам о поиске и предварительном аресте для последующей экстрадиции лица. Эта мера является сигналом к принятию мер, а не официальным решением суда.
Издание «Украинская правда» уточнило, что инцидент может быть связан с деятельностью кол-центров в Днепре. Вадим Ермолаев является основателем крупной корпорации «Алеф». Он входил в список 100 самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes.