3 июля в календаре: дeнь тaйнoй дpужбы, бросания камня и дeнь Гocaвтoинcпeкции

Если в этот день паук не раскидывает сети — будет дождь или буря, а снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет — быть хорошей погоде. Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят. Если эха нет в этот день — непогода продолжится, а звонкое эхо предвещает вёдро. Лягушки расквакались — перед дождем. Лягушки на суше прыгают — к дождю. Жаба в тарву выползла — к дождю. Если лебеди с вечера раскричались — завтра будет дождь. Ноготки развертывают венчики около полудня — ожидай скорого ненастья. Клевер стоит прямо или складывает свои листочки — перед дождем. Гром гремит часто и медленно — к грозе. Ветра нет, а лес шумит — к дождю. Высокие облака — дождя не будет. Чистое небо постепенно белеет, появляются огромные слабосветящиеся круги вокруг солнца или луны — к дождю. Сом всплывает с глубины — перед ненастьем, возможно, сопровождающимся грозой. Толстая паутина дождь предвещает, охоту на перепелов укрощает. В этот день пошел дождь — еще 40 дней лить будет. Паук в углу паутину плетет — к жаркой погоде. Паук рвет свою старую паутину — к сильному ветру и затяжным дождям. Паук снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Муравьи в муравейнике спрятались — к ветреной погоде. Дождь пошел в ночь на Мефодия — к хорошему урожаю ржи и гороха. Много паутины — к хорошей охоте. Перепелка закричала — к дождю. Перепелки подходят близко к домам — к холодной зиме. За окном сыро — сбор урожая будет долгим и трудным. Много лягушек вокруг — к дождю. Большие жабы в траве — к хорошему урожаю. Звонкое эхо в лесу — к хорошей погоде. Если вы собрались в дальнюю дорогу — путешествие пройдет удачно. Если застенчивый человек 3 июля выпьет натощак перепелиное яйцо — это придаст ему уверенности в себе. Сова ухает на крыше дома — к пожару. Встретить белую перепелку — к удаче. В этот день, чтобы обеспечить себе удачную охоту на весь год, каждый охотник стремился поймать хотя бы одну птицу. А если в сети попадется белая перепелка-альбинос — это сулит небывалое охотничье счастье! Если над озимыми хлебами носится паутина, летает мошкара, то здесь больше всего будут собираться перепела.