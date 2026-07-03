3 июля в календаре: дeнь тaйнoй дpужбы, бросания камня и дeнь Гocaвтoинcпeкции

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Мефодий, Наум, Николай, Римма, Фома.
Мефодий Перепелятник.
Епископ Патарский Мефодий, чья память чтится сегодня, жил в 3−4 веках в Малой Азии и отличался иноческим смирением. Он учил свою паству христианству мирно и тихо, но вместе с тем твердо отстаивал чистоту православия и боролся с ересью. Мефодий оставил после себя богатое литературное наследие: сочинения в защиту христианства, изложение православных догматов против ереси, нравственные поучения и толкования Священного Писания. В 312 году епископа схватили язычники и казнили.
На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался период легкой охоты: добыть птицу в это время проще простого. Каждый из них на Мефодия старался подстрелить хотя бы одну перепелку, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками.
Опытные охотники знали разные приметы: если над озимым хлебом носится паутина и летает мошкара — значит, где-то рядом затаилась птица; а вот там, где перепелиный свист слышней всего, успеха можно ожидать менее всего.
Увидеть белого перепела — к большому счастью, а если поймать его — всю жизнь будешь держать удачу за хвост. Зато другая птица могла принести плохие вести. Считалось, что если на Мефодия днем на крышу избы сядет сова, то вскоре в этом доме случится пожар.
Существовали и другие приметы — на погоду. Если на Мефодия зарядил дождь — ему идти еще 40 дней. О приближающемся дожде говорила и жаба, выползшая в траву, и раскричавшиеся вечером лебеди. А вот если паук активно плетет паутину — погода будет сухой и ясной.
События.
1528 год — папа римский Клемент VII узаконил орден монахов-капуцинов.
1608 год — основан форт Квебек.
1830 год — началась оборона Гагр в ходе Кавказской войны.
1885 год — Карл Бенц провел первые испытания своего автомобиля.
1916 год — состоялся суд по делу о катастрофе лайнера «Титаник».
1928 год — в США появились в продаже первые в мире телевизоры.
1944 год — Минск освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
1973 год — начала свою работу Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
1974 год — подписан договор между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия.
1976 год — в Бонне подписано соглашение о поставке Ирану двух атомных электростанций западногерманской фирмой «Крафтверкунион».
1980 год — введена в действие на полную мощность Зейская ГЭС — первенец гидроэнергетики на Дальнем Востоке.
1991 год — Верховный Совет РСФСР принял законы о преобразовании Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Горно-Алтайской и Хакасской автономных областей в республики в составе РСФСР.
1996 год — Борис Ельцин избран президентом РФ на второй срок.
2005 год — в Испании вступил в силу закон об однополых браках.
2010 год — открылась первая в России сертифицированная автогоночная трасса «Нижегородское кольцо».
2018 год — датские учёные впервые создали искусственный человеческий яичник.
В этот день родились.
Митрофан Пятницкий (1864 — 1927 г.), русский и советский музыкант, певец, фольклорист, «собиратель» русских песен.
Франц Кафка (1883 — 1924 г.), немецкий писатель.
Зинаида Райх (1894 — 1939 г.), русская и советская театральная актриса, Заслуженная артистка РСФСР.
Анатолий Эфрос (1925 — 1987 г.), советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России.
Карлос Клайбер (1930 — 2004 г.), австрийский дирижер.
Том Стоппард (1937 г.), британский драматург, режиссер, сценарист и критик.
Том Круз (1962 г.), американский актер, режиссер, продюсер и сценарист.
Джулиан Ассанж (1971 г.), австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks (18+).
Элизабет Хендриксон (1979 г.), американская актриса.
Татьяна Логунова (1980 г.), российская фехтовальщица на шпагах, двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
Родион Газманов (1981 г.), российский эстрадный певец, киноактёр.
Ирина Перова (1983 г.), российская актриса театра и кино.
Себастьян Феттель (1987 г.), немецкий автогонщик, четырёхкратный чемпион мира в классе «Формула-1».
Анна Михайловская (1988 г.), российская актриса театра и кино.
Народные приметы.
Если в этот день паук не раскидывает сети — будет дождь или буря, а снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Если зяблик, сидя на ветке в лесу, заливисто щебечет — быть хорошей погоде. Перед засухой пчелы становятся злее, чаще жалят. Если эха нет в этот день — непогода продолжится, а звонкое эхо предвещает вёдро. Лягушки расквакались — перед дождем. Лягушки на суше прыгают — к дождю. Жаба в тарву выползла — к дождю. Если лебеди с вечера раскричались — завтра будет дождь. Ноготки развертывают венчики около полудня — ожидай скорого ненастья. Клевер стоит прямо или складывает свои листочки — перед дождем. Гром гремит часто и медленно — к грозе. Ветра нет, а лес шумит — к дождю. Высокие облака — дождя не будет. Чистое небо постепенно белеет, появляются огромные слабосветящиеся круги вокруг солнца или луны — к дождю. Сом всплывает с глубины — перед ненастьем, возможно, сопровождающимся грозой. Толстая паутина дождь предвещает, охоту на перепелов укрощает. В этот день пошел дождь — еще 40 дней лить будет. Паук в углу паутину плетет — к жаркой погоде. Паук рвет свою старую паутину — к сильному ветру и затяжным дождям. Паук снова плетет паутину — перемена погоды к лучшему. Муравьи в муравейнике спрятались — к ветреной погоде. Дождь пошел в ночь на Мефодия — к хорошему урожаю ржи и гороха. Много паутины — к хорошей охоте. Перепелка закричала — к дождю. Перепелки подходят близко к домам — к холодной зиме. За окном сыро — сбор урожая будет долгим и трудным. Много лягушек вокруг — к дождю. Большие жабы в траве — к хорошему урожаю. Звонкое эхо в лесу — к хорошей погоде. Если вы собрались в дальнюю дорогу — путешествие пройдет удачно. Если застенчивый человек 3 июля выпьет натощак перепелиное яйцо — это придаст ему уверенности в себе. Сова ухает на крыше дома — к пожару. Встретить белую перепелку — к удаче. В этот день, чтобы обеспечить себе удачную охоту на весь год, каждый охотник стремился поймать хотя бы одну птицу. А если в сети попадется белая перепелка-альбинос — это сулит небывалое охотничье счастье! Если над озимыми хлебами носится паутина, летает мошкара, то здесь больше всего будут собираться перепела.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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