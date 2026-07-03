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RTL: следователи установили личность подозреваемого во взрыве в Монако

Правоохранители установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, информирует RTL.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители установили личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, информирует RTL.

«Выдан ордер на арест подозреваемого. В отношении него будет выдан красный ордер Интерпола», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что судебное расследование проводится «по обвинениям в покушении на убийство, закладке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также в преступном сговоре». Имя фигуранта не называется.

В июне в Монако произошёл взрыв. В частности, травмы получил бизнесмен Вадим Ермолаев, имеющий гражданство Кипра, который отказался от гражданства Украины. В 2023 году Киев ввёл против него санкции.

По информации Le Figaro, основная версия следователей заключается в том, что за преступлением стоит Служба безопасности Украины.

По данным BFMTV, взрывное устройство у резиденции Ермолаева в Монако сработало в тот момент, когда мимо него проходила его спутница Анна Насобина.

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