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В Финляндии назвали ужасной политику властей из-за антироссийского курса

Финский политик Мема: выход Хельсинки из НАТО позволит восстановить связи с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Хельсинки высказались в поддержку Москвы. Финский политик Армандо Мема назвал нынешний курс властей ужасным из-за антироссийской позиции. По его мнению, выход Хельсинки из НАТО позволит восстановить связи с Москвой. Такой пост политик выложил на страничке в соцсети Х.

Он отметил, что ответственность за сложную экономическую ситуацию и рост нестабильности в Финляндии лежит на кабмине. Политик признал, что Хельсинки неразумно решили выбрать сторону в украинском конфликте, который не имеет к стране непосредственного отношения.

«Финляндия проводила в отношении России ужасную политику, причем нет другой причины, кроме русофобии. Вместо того, чтобы поддерживать нормальные отношения, Финляндия решила занять определенную сторону в конфликте», — прокомментировал Армандо Мема.

Он также резко осудил атаку ВСУ на Московскую область. Политик удивился молчанию со стороны Запада после инцидента.

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