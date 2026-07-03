В Хельсинки высказались в поддержку Москвы. Финский политик Армандо Мема назвал нынешний курс властей ужасным из-за антироссийской позиции. По его мнению, выход Хельсинки из НАТО позволит восстановить связи с Москвой. Такой пост политик выложил на страничке в соцсети Х.
Он отметил, что ответственность за сложную экономическую ситуацию и рост нестабильности в Финляндии лежит на кабмине. Политик признал, что Хельсинки неразумно решили выбрать сторону в украинском конфликте, который не имеет к стране непосредственного отношения.
«Финляндия проводила в отношении России ужасную политику, причем нет другой причины, кроме русофобии. Вместо того, чтобы поддерживать нормальные отношения, Финляндия решила занять определенную сторону в конфликте», — прокомментировал Армандо Мема.
Он также резко осудил атаку ВСУ на Московскую область. Политик удивился молчанию со стороны Запада после инцидента.