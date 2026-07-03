В Нью-Йорке хотят закрыть крупнейший городской пляж из-за акул

Телеканал называет ещё одну причину, по которой нью-йоркцы могут остаться без пляжа. Это рекордная жара. Пляж закроют, когда температура превысит 40,5 градуса жары по Цельсию. Накануне в Нью-Йорке было зафиксировано около 38 градусов тепла.