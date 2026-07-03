В Нью-Йорке хотят закрыть крупнейший городской пляж из-за акул

В Нью-Йорке могут закрыть крупнейший городской пляж Рокуэй-Бич. Причиной стало то, что около берега начали появляться акулы, информирует телеканал Fox News.
«На пляже Рокуэй в Нью-Йорке, крупнейшем городском пляже, в четверг было зафиксировано несколько случаев появления акул, что вынудило власти предупредить отдыхающих о возможных “периодических закрытиях”», — сказано в сюжете.
Телеканал называет ещё одну причину, по которой нью-йоркцы могут остаться без пляжа. Это рекордная жара. Пляж закроют, когда температура превысит 40,5 градуса жары по Цельсию. Накануне в Нью-Йорке было зафиксировано около 38 градусов тепла.
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