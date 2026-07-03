Page Six: Тейлор Свифт вышла замуж за футболиста Трэвиса Келси

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Американская поп-певица Тейлор Свифт вышла замуж за игрока в американский футбол Трэвиса Келси. Об этом утверждает портал Page Six со ссылкой на источники.
По его информации, небольшая церемония недавно состоялась в штате Теннесси, где пара обменялась клятвами верности в присутствии группы близких людей. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Как отмечается в публикации, более масштабное свадебное мероприятие для более чем 1 тыс. гостей должно состояться 3 июля на нью-йоркской арене, празднование будет длиться более 10 часов. По информации газеты The New York Post, полиция города направит около 130 сотрудников для охраны мероприятия.