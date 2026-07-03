Page Six: Тейлор Свифт вышла замуж за футболиста Трэвиса Келси

Как отмечается в публикации, более масштабное свадебное мероприятие для более чем 1 тыс. гостей должно состояться 3 июля на нью-йоркской арене, празднование будет длиться более 10 часов. По информации газеты The New York Post, полиция города направит около 130 сотрудников для охраны мероприятия.