Среднюю зарплату свыше 200 тыс. рублей отметили в шести сферах

Согласно данным Росстата, в апреле в сфере добычи нефти и газа специалисты в среднем получали 251,3 тыс. рублей, в производстве табачных изделий — 209,2 тыс. рублей, в деятельности трубопроводного транспорта — 200,3 тыс. рублей, в направлении воздушного и космического транспорта — 224,6 тыс. рублей, в финансовой и страховой сферах — 227,3 тыс. рублей, в деятельности экстерриториальных организаций и органов — 217,4 тыс. рублей.