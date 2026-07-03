Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Среднюю зарплату свыше 200 тыс. рублей отметили в шести сферах

Среди них — добыча нефти и газа, а также деятельность воздушного и космического транспорта.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средний размер заработной платы свыше 200 тыс. рублей в апреле 2026 года зафиксирован в шести сферах. Среди них — добыча нефти и газа, а также деятельность воздушного и космического транспорта, выяснил ТАСС, изучив статистику.

Согласно данным Росстата, в апреле в сфере добычи нефти и газа специалисты в среднем получали 251,3 тыс. рублей, в производстве табачных изделий — 209,2 тыс. рублей, в деятельности трубопроводного транспорта — 200,3 тыс. рублей, в направлении воздушного и космического транспорта — 224,6 тыс. рублей, в финансовой и страховой сферах — 227,3 тыс. рублей, в деятельности экстерриториальных организаций и органов — 217,4 тыс. рублей.

При этом средний размер месячной зарплаты в апреле 2026 года составил 109 052 рубля.