Среднюю зарплату свыше 200 тыс. рублей отметили в шести сферах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Средний размер заработной платы свыше 200 тыс. рублей в апреле 2026 года зафиксирован в шести сферах. Среди них — добыча нефти и газа, а также деятельность воздушного и космического транспорта, выяснил ТАСС, изучив статистику.
Согласно данным Росстата, в апреле в сфере добычи нефти и газа специалисты в среднем получали 251,3 тыс. рублей, в производстве табачных изделий — 209,2 тыс. рублей, в деятельности трубопроводного транспорта — 200,3 тыс. рублей, в направлении воздушного и космического транспорта — 224,6 тыс. рублей, в финансовой и страховой сферах — 227,3 тыс. рублей, в деятельности экстерриториальных организаций и органов — 217,4 тыс. рублей.
При этом средний размер месячной зарплаты в апреле 2026 года составил 109 052 рубля.