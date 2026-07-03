Ежемесячную выплату предложили ввести за нехватку мест в детсаду

Депутаты фракции «Новые люди» выступили с инициативой ввести ежемесячные выплаты для семей, чьи дети не смогли получить место в детском саду. Обращение с таким предложением направлено председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Согласно инициативе, в рамках федерального стандарта регионы должны будут назначать выплату одному из родителей или законных представителей ребенка в возрасте от полутора до семи лет. Речь идет о детях, которые стоят в очереди на место в дошкольном учреждении, но не получили направление из-за отсутствия свободных мест.
Размер компенсации, по мнению законодателей, должен определяться каждым регионом с учетом возможностей бюджета, уровня родительской платы за присмотр и уход, стоимости частных детских садов, а также общей социально-экономической ситуации.
При этом парламентарии предлагают закрепить на федеральном уровне минимальные подходы к расчету выплаты. Это, по их мнению, позволит избежать формального или символического размера компенсации и сделать ее реальной поддержкой для семей, помогая частично покрыть расходы или компенсировать потерянный доход.