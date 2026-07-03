Ежемесячную выплату предложили ввести за нехватку мест в детсаду

Согласно инициативе, в рамках федерального стандарта регионы должны будут назначать выплату одному из родителей или законных представителей ребенка в возрасте от полутора до семи лет. Речь идет о детях, которые стоят в очереди на место в дошкольном учреждении, но не получили направление из-за отсутствия свободных мест.