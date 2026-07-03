Климатолог Терешонок: северные моря РФ не станут курортами даже при потеплении

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глобальное потепление в ближайшие 100 лет не сделает северные территории России пригодными для морского отдыха курортами. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.
«Северные моря курортами, как на юге, не станут по той причине, что в холодный период при отсутствии солнца выхолаживание за полярным кругом останется существенным», — ответил эксперт на вопрос, насколько радикально изменится климат в России за следующие 100 лет и может ли это привести к появлению морских курортов на севере.
Терешонок отметил, что природные и климатические зоны уже меняются, холодный период сокращается. «Ранее непригодные к комфортной жизни арктические зоны станут более пригодными для жизни, однако негативные последствия от происходящих климатических перемен будут возрастать, что обнулит их привлекательность», — заключил эксперт.
Ранее климатолог сообщил ТАСС, что глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым: теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом. По его словам, за последние два десятилетия интенсивность роста глобальной температуры значительно увеличилась.