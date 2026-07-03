Климатолог Терешонок: северные моря РФ не станут курортами даже при потеплении

«Северные моря курортами, как на юге, не станут по той причине, что в холодный период при отсутствии солнца выхолаживание за полярным кругом останется существенным», — ответил эксперт на вопрос, насколько радикально изменится климат в России за следующие 100 лет и может ли это привести к появлению морских курортов на севере.