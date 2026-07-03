В РФ могут принять жесткие меры к мигрантам, чьи дети не посещают детсады и школы

«Механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры», — подытожил Дмитрий Медведев.