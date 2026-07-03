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В РФ могут принять жесткие меры к мигрантам, чьи дети не посещают детсады и школы

Медведев призвал к мерам в отношении мигрантов, чьи дети не ходят в школу.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выступил на заседании межведомственной комиссии по вопросам государственной миграционной политики. Он призвал к внедрению жестких мер в отношении иностранцев, чьи дети не посещают детсады и школы. Видео с заседания политик опубликовал на канале в «Макс».

По мнению зампреда Совбеза, необходимо также наказать мигрантов, дети которых незаконно находятся в РФ. Он напомнил, что с 2026 года органы МВД, региональные организации и органы местного самоуправления должны обмениваться данными о таких семьях.

«Механизм, очевидно, направлен на выявление тех несовершеннолетних, которые незаконно находятся в стране, не посещают детский сад или школу и которые, по сути, не видны нашим государственным структурам. И, соответственно, здесь уже нужно также принимать меры», — подытожил Дмитрий Медведев.

Он отметил также, что теневая занятость мигрантов снижает бюджетные поступления. Дмитрий Медведев указал на важность мер для нелегальных иностранцев в РФ и работодателей, уклоняющихся от налогов.

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