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Сестра Роналду заявила, что футболист завершит карьеру в сборной после ЧМ

В ночь на пятницу сборная Португалии в 1/16 финала встретится с командой Хорватии.

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом телеканалу Sport TV сообщила сестра игрока Катя Авейру.

В матче 1/16 финала чемпионата мира португальцы сыграют с хорватами. Встреча начнется в 02:00 мск.

«Согласно полученной мной информации, карьера Криштиану Роналду в сборной подходит к концу. Может, не сегодня, но я верю, что это будет прощание. По данным надежного источника, этот чемпионат мира станет для него последним турниром в форме национальной сборной, его последним танцем», — сказала Авейру.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».