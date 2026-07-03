Сестра Роналду заявила, что футболист завершит карьеру в сборной после ЧМ

«Согласно полученной мной информации, карьера Криштиану Роналду в сборной подходит к концу. Может, не сегодня, но я верю, что это будет прощание. По данным надежного источника, этот чемпионат мира станет для него последним турниром в форме национальной сборной, его последним танцем», — сказала Авейру.