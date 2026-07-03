От Копакабаны до Вайкики: чему Шамора может научиться у лучших пляжей мира

Что общего между Шаморой, Копакабаной, Барселонетой и Вайкики? На первый взгляд — немного. Однако архитектор, директор департамента реализации социально-экономического потенциала перспективных территорий АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Лилия Гиззятова в беседе с журналистом ИА PrimaMedia высказала мнение, что все эти территории могут стать для Шаморы ориентиром, поскольку их объединяет один принцип развития — пляж остается главным общественным пространством, а вся остальная инфраструктура лишь помогает человеку проводить у моря больше времени.
По словам Лилии Гиззятовой, у Шаморы уже есть главное преимущество, которое невозможно создать искусственно — широкий песчаный пляж, протяженная береговая линия и близость к крупнейшему городу Дальнего Востока.
«Шамора — одно из немногих мест в Приморье с широкой береговой полосой и безопасным песчаным входом в море. Хочется, чтобы люди приезжали сюда не на два-три часа, а оставались на несколько дней», — отмечает эксперт.
Одним из наиболее известных примеров Лилия Гиззятова называет Копакабану в Рио-де-Жанейро. За десятилетия этот пляж превратился в один из символов города, однако главной ценностью остался сам берег. Вдоль него постепенно сформировалась насыщенная городская среда — появились прогулочные маршруты, рестораны, гостиницы, спортивные площадки и общественные пространства.
При этом инфраструктура не вытеснила море, а лишь усилила его привлекательность. Копакабана сегодня одновременно служит местом отдыха жителей, туристическим центром и площадкой для проведения городских событий, оставаясь при этом открытым и доступным общественным пространством.
Другой пример — Барселонета в Барселоне. Здесь побережье также не превратилось в закрытый курорт для постояльцев гостиниц. Пляж остается частью городской жизни: сюда приходят не только купаться, но и гулять, заниматься спортом, встречаться с друзьями, проводить время в кафе и общественных пространствах.
При этом развитие района не ограничилось первой линией у воды. Основные сервисы и точки притяжения постепенно формировались вокруг пляжа, создавая связанную городскую среду, в которой человек может провести целый день.
По мнению Гиззятовой, именно такой принцип особенно важен для Шаморы.
«От берега всегда идет постепенное наращивание инфраструктуры. В этом и ценность работы с пляжными территориями: человек приезжает к морю, а все, что находится дальше от первой линии, должно усиливать его впечатление — давать комфорт, сервис и дополнительные возможности», — говорит архитектор.
Еще один ориентир — Вайкики на Гавайях. Сегодня это уже не просто пляж, а полноценный курортный район, где сочетаются разные сценарии отдыха: семейные зоны, прогулочные пространства, рестораны, гостиницы, спортивная инфраструктура и площадки для проведения мероприятий.
При этом и здесь ключевым остается тот же принцип — береговая линия сохраняет открытый доступ, а капитальная застройка организована таким образом, чтобы не лишать людей главной ценности территории — контакта с морем.
По мнению эксперта, именно такой баланс мог бы стать ориентиром и для развития Шаморы. Речь идет не о копировании зарубежных курортов, а об использовании подходов, которые доказали свою эффективность — сохранить пляж открытым, развивать общественные пространства, создавать комфортную инфраструктуру и предлагать разные сценарии отдыха в течение всего года.
В таком случае бухта Лазурная сможет постепенно перейти от формата сезонного пляжа к полноценному морскому курорту, где летом главным остается отдых у воды, а в остальные сезоны территорию наполняют прогулки, спорт, культурные события и рекреационные пространства.