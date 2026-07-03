От Копакабаны до Вайкики: чему Шамора может научиться у лучших пляжей мира

Что общего между Шаморой, Копакабаной, Барселонетой и Вайкики? На первый взгляд — немного. Однако архитектор, директор департамента реализации социально-экономического потенциала перспективных территорий АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края» Лилия Гиззятова в беседе с журналистом ИА PrimaMedia высказала мнение, что все эти территории могут стать для Шаморы ориентиром, поскольку их объединяет один принцип развития — пляж остается главным общественным пространством, а вся остальная инфраструктура лишь помогает человеку проводить у моря больше времени.