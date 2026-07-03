Петербург планирует в 2026 году восстановить десять объектов в Мариуполе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Санкт-Петербург планирует в 2026 году восстановить в Мариуполе 10 объектов, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
«Сейчас работы ведутся на 14 объектах. План этого года включает ввод 10 объектов. Среди них — ЗАГС, фонтаны, спортивные сооружения, многоквартирный дом, инженерные сети в трамвайном депо», — сказал он в эфире Телеканала «78».
Беглов отметил, что за 4 года петербургские специалисты уже восстановили в Мариуполе 56 объектов — построили школы, детские сады и жилые дома, обустроили общественные пространства, фонтаны.
«Мы помогали и будем помогать Мариуполю столько, сколько потребуется — всем, чем можем. И делать все для города-побратима как для себя», — сказал губернатор.